Cremonese-Bari 0-1: un acuto di Sibilli regala la prima vittoria a Mignani

La rete di Peppe Sibilli nei minuti finali del primo tempo vale la prima vittoria stagionale per il Bari, corsaro sul campo della Cremonese nel match della 2ª giornata di campionato.

Nonostante la situazione emergenziale con cui si è presentata allo Zini per via di infortuni e squalifiche, e una rosa ancora da completare, la squadra di Mignani è riuscita a mostrare grande compattezza resistendo alle sfuriate dei grigiorossi e aspettando il momento giusto per colpire.

Nella ripresa nonostante l'inserimento di Ciofani per dare maggiore peso alla manovra offensiva, il Bari è riuscito a contenere gli assalti della squadra allenata dall'esperto Davide Ballardini, e soffrendo fino al 7' di recupero, ha portato via i primi tre punti della stagione, portandosi a quota 4 in classifica con Venezia, Cosenza e Südtirol. Si conferma la tradizione positiva in trasferta dei pugliesi che nella scorsa stagione furono la miglior squadra per punti fatti lontano da casa.

Il prossimo turno, infrasettimanale in programma mercoledì 30 agosto al San Nicola, vedrà i Galletti scendere in campo in casa contro il Cittadella, sconfitto 2-0 sul campo del Parma che ora occupa la vetta in solitaria con 6 punti.

Cremonese-Bari: la cronaca

Pronti, via e Abrego spaventa la difesa biancorossa mancando di poco l'impatto sul bel traversone di Ghiglione dalla destra. Inizio aggressivo dei padroni di casa che al 17' scaldano i guanti di Brenno: scambio tra Vázquez e Buonaiuto, destro del 10 indirizzato sul primo palo, il brasiliano fa sua la sfera. L'ex della sfida Quagliata al 23' prova a scaldare il mancino dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta. Il Bari fatica a prendere metri schiacciato dalla pressione dei lombardi e al 33' deve ringraziare l'imprecisione di Buonaiuto che non riesce a sfruttare l'errato disimpegno di Zuzek sprecando la migliore occasione della partita fino a quel momento. Pur subendo per gran parte del primo tempo, poco prima dello scadere dei primi 45' il Bari va in vantaggio con Sibilli: l'attaccante biancorosso, appostato all'altezza del dischetto, è bravo a battere di prima intenzione sul suggerimento di Morachioli leggermente deviato da Ghiglione. La rete, inizialmente non convalidata da Prontera per posizione di offside, viene poi concessa dopo il check del VAR. Colpita, la Cremonese prova la reazione con un calcio di punizione Buonaiuto che finisce direttamente tra le braccia di Brenno e il primo tempo va in archivio 0-1.

Al rientro in campo dopo l'intervallo nella Cremonese fuori Collocolo e dentro Ciofani, con conseguente passaggio al 4-2-3-1. Il nuovo entrato al 54' prova il destro da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta. Doppio cambio per Ballardini al 62': dentro Castagnetti e Afena-Gyan per Bertolacci e Zanimacchia. Al 69' il Bari, che poco prima aveva inserito Pucino per Bellomo, prova a spaventare Sarr con una frustata dai 20 metri di Morachioli, il pallone però si perde largo di un paio di metri alla sinistra di Sarr. Altri cambi subito dopo il secondo cooling break dell'incontro: Mignani manda in campo forze fresche inserendo Faggi e Koutsoupias per Benali e Morachioli, mentre tra i grigiorossi Sernicola rileva Zanimacchia. Al 78' Abrego gira di testa su cross di Quagliata, Brenno para ancora. Ancora due sostituzioni per i biancorossi: all'82' dentro Edjouma e Scheidler per Sibilli e Nasti. Al terzo dei 7' di recupero del secondo tempo Brenno vola sul colpo di testa di Pickel deviando in corner.

Cremonese-Bari 0-1: il tabellino

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Ghiglione (77' Pickel), Ravanelli, Bianchetti, Quagliata; Abrego, Collocolo (46' Ciofani), Bertolacci (62' Castagnetti); Zanimacchia (72' Sernicola), Vázquez, Buonaiuto (62' Afena-Gyan). A disp.: Saro, Jundal, Aiwu, Sekulov, Lochoshvili, Milanese, Gondo. All. Ballardini

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Bellomo (66' Pucino), Maiello, Benali (74' Faggi); Sibilli (82' Edjouma), Nasti (82' Scheidler), Morachioli (74' Koutsoupias). A disp.: Frattali, Polverino, Matino, Akpa Chuwku, Lops, Celiento. All. Mignani

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Di Monte - Galimberti

IV: Gauzolino

VAR: Di Paolo

AVAR: Pagnotta

Marcatori: 43' Sibilli (B)

Note - ammoniti Dorval (B), Nasti (B), Bianchetti (C). Cooling break al 25' e al 71'. Recupero: 2', 7'

Spettatori: 8.897 (1.110 ospiti)