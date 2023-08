Cremonese-Bari, le pagelle: grande prova corale dei biancorossi, Sibilli decisivo

Con una partita sporca viste anche le tante assenze e una rosa da completare, il Bari è riuscito a portar via tre punti molto pesanti dalla tana della Cremonese, una delle squadre che secondo gli addetti ai lavori è tra le principali candidate alla promozione.

Un risultato ottenuto grazie a una grande prova corale degli uomini di Mignani, che hanno colpito nel finale di primo tempo con Sibilli, acquisto estivo che si conferma uno dei migliori in questo avvio di stagione.

Molto bella anche la dedica all'infortunato Ménez dopo il triplice fischio, un altro segnale di forza e unione da parte del gruppo biancorosso che ora va completato con le ultime operazioni di mercato.

Cremonese-Bari: le pagelle

Brenno 6,5: Per la seconda partita di fila mantiene la porta inviolata e sembra anche molto più sicuro rispetto alla prima uscita in cui ebbe un inizio titubante.

Dorval 6,5: Il franco-algerino disputa un'altra prova di carattere. Partenza non semplice, poi è bravo a riprendersi col passare dei minuti, giocando con un piglio da veterano pur essendo molto giovane.

Zuzek 6: Rischia di rovinare una prestazione più o meno tranquilla con un errore in appoggio per fortuna non sfruttato da Buonaiuto. Una sola sbavatura ma importante.

Vicari 7: Senza il suo 'gemello' Di Cesare al fianco, è ancora più responsabilizzato ma ha le spalle larghe e replica offrendo un'altra prova di grande concentrazione come all'esordio col Palermo.

Ricci 6,5: Una delle note positive. Si riprende dopo le incertezze del debutto in casa. Sbaglia poco e partecipa anche all'azione del gol di Sibilli.

Bellomo 6: Non fa giocate appariscenti ma cerca di essere essenziale e dare coraggio alla squadra. Dal 66' Pucino 6: Prezioso nel finale di partita quando con l'esperienza contribuisce a difendere il risultato.

Maiello 6,5: Tecnica, esperienza, senso tattico e grinta, sono le qualità più nitide del "Prof." di Acerra. Imprescindibile quando il Bari ha la palla e quando c'è da difendere.

Benali 6,5: Nel primo tempo ha qualche difficoltà contro la fisicità degli avversari, nella ripresa diventa prezioso, recuperando palloni e sfruttando gli spazi. Dal 75' Koutsoupias 6: Debutto per il greco, inserito per dare manforte alla squadra nel finale di partita.

Sibilli 7: Contro il Palermo era stato tra i migliori senza però determinare. Anche in casa dei grigiorossi è tra i pochi a dare l'impressione di poter combinare qualcosa in avanti, cosa che accade nel finale di primo tempo quando realizza il gol partita con un piattone di prima intenzione. Dall'82' Scheidler: sv.

Morachioli 6,5: Mignani lo ripropone dall'inizio nella zona di campo che preferisce. Cresce col passare dei minuti fino a servire l'assist per Sibilli. Nel secondo tempo va vicino al raddoppio con un destro fuori di poco. Dal 74' Faggi 6: Debutto in B per l'ex Imolese che aiuta a difendere il risultato.

Nasti 6: Si carica da solo il peso offensivo della squadra. Non ha occasioni degne di nota ma fa un lavoro prezioso per i compagni. Esce stanchissimo. Dall'82' Scheidler: sv

Mignani 6,5: "Nei momenti di difficoltà si vede la forza di una squadra" aveva detto in conferenza e dopo il pari in doppia inferiorità numerica col Palermo, gestisce bene i cambi e porta via la prima vittoria della stagione con la squadra incompleta e decimata da infortuni e squalifiche. Risultato importante, per classifica, morale e autostima, in attesa che venga completata la squadra.

Cremonese-Bari 0-1: pagelle e tabellino

CREMONESE (4-3-3): Sarr 6; Ghiglione 6 (77' Pickel 6), Ravanelli, Bianchetti, Quagliata 6; Abrego 5,5, Collocolo 6 (46' Ciofani 5,5), Bertolacci 6 (62' Castagnetti 6); Zanimacchia 5,5 (72' Sernicola 6), Vázquez 5,5, Buonaiuto (62' Afena-Gyan 5,5). A disp.: Saro, Jundal, Aiwu, Sekulov, Lochoshvili, Milanese, Gondo. All. Ballardini 6.

BARI (4-3-3): Brenno 6,5; Dorval 6,5, Zuzek 6, Vicari 7, Ricci 6,5; Bellomo 6 (66' Pucino 6), Maiello 7, Benali 6,5 (74' Faggi 6); Sibilli 7,5 (82' Edjouma sv), Nasti 6,5 (82' Scheidler sv), Morachioli 6,5 (74' Koutsoupias 6). A disp.: Frattali, Polverino, Matino, Akpa Chuwku, Lops, Celiento. All. Mignani 7

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Di Monte - Galimberti

IV: Gauzolino

VAR: Di Paolo

AVAR: Pagnotta

Marcatori: 43' Sibilli (B)

Note - ammoniti Dorval (B), Nasti (B), Bianchetti (C). Cooling break al 25' e al 71'. Recupero: 2', 7'

Spettatori: 8.897 (1.110 ospiti)