Cremonese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il programma dellla 2ª giornata di Serie B vedrà il Bari impegnato sul difficile campo della Cremonese, questa sera alle 20:30.

Allo Zini entrambe le compagini, sulla carta considerate due big del campionato cadetto (una è retrocessa dalla Serie A, l'altra la massima serie l'ha soltanto sfiorata perdendo all'ultimo istante la finale play-off col Cagliari), si contenderanno la prima vittoria stagionale: entrambe, infatti, sono reduci da uno 0-0 casalingo al debutto.

I grigiorossi sono stati fermati in casa dal neopromosso Catanzaro, mentre i Galletti provengono dal pari del San Nicola contro il Palermo, conquistato in 9 contro 11 e con un rigore sbagliato dai siciliani.

Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Daniele Prontera, fischietto della sezione di Bologna che non ha mai diretto gare del Bari (7 invece i precedenti con la Cremonese, con 3 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte). Gli assistenti saranno Di Monte e Galimberti, il quarto ufficiale Gauzolino, mentre al monitor ci saranno Di Paolo (VAR) e Pagnotta (AVAR).

Come arriva la Cremonese

Il tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini non potrà contare su Okereke e Valeri, entrambi in partenza, e sull'infortunato Tsadjout. Vista l'assenza del centravanti scuola Milan, la Cremo potrebbe essere schierata con un 4-3-3 con Vazquez falso nueve, supportato da Zanimacchia e Afena-Gyan. A centrocampo probabile l'impiego di Abrego, Collocolo e Bertolacci. Pochi dubbi sul pacchetto arretrato che sarà formato da Sernicola, Ravanelli, Bianchetti e l'ex biancorosso Quagliata, mentre tra i pali ci sarà Sarr.

Come arriva il Bari

Nonostante sia solo il secondo turno di campionato si può già parlare di emergenza in casa Bari: Michele Mignani, infatti, per la trasferta di Cremona dovrà fare a meno di ben 5 giocatori: alle assenze degli squalificati Di Cesare, Maita e D'Errico, si sommano quelle degli infortunati Diaw (rientro dopo la sosta) e Ménez (che tornerà nella migliore delle ipotesi a febbraio-marzo). In totale il tecnico biancorosso ha convocato 22 giocatori. In porta ci sarà Brenno, mentre la difesa dovrebbe essere formata da Dorval, Zuzek, Vicari e Ricci. A centrocampo con Maiello potrebbero esserci Koutsoupias, al debutto, e Benali. Nel caso in cui Mignani decidesse di giocare con il trequartista, Edjouma potrebbe partire dall'inizio alle spalle di Nasti e Scheidler, mentre se optasse per un attacco a tre, l'ex Cosenza agirebbe da terminale offensivo, con Morachioli e Sibilli alle sue spalle.

Cremonese-Bari: probabili formazioni

CREMONESE (4-3-): Sarr; Sernicola, Ravanelli, Bianchetti, Quagliata; Abrego, Collocolo; Bertolacci; Zanimacchia, Vazquez, Afena-Gyan. All. Ballardini

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Benali; Sibilli, Morachioli; Nasti. All. Mignani

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Di Monte - Galimberti

IV: Gauzolino

VAR: Di Paolo

AVAR: Pagnotta

Cremonese-Bari: i precedenti

Il Bari ha affrontato la cremonese complessivamente 44 volte in partite ufficiali. Il bilancio pende a favore dei biancorossi vincitori di 17 incontri, a fronte di 19 pareggi e 8 vittorie dei lombardi. Il bottino dei pugliesi è meno consistente nelle 21 partite disputate in trasferta in cui hanno vinto soltanto 3 volte con 12 pareggi e 6 sconfitte.

Il confronto più recente tra le due compagini risale al campionato 2017-2018 in Serie B. Dopo aver vinto in casa nel girone d'andata il 19 settembre 2017 (1-0, gol di Improta), il Bari riuscì ad imporsi anche allo Zini (0-1 rete di D'Elia).

Cremonese-Bari: dove vederla in tv e streaming

Il match della 2ª giornata di Serie B Cremonese-Bari, in programma allo stadio Giovanni Zini alle 20.30, verrà trasmesso in tv su Sky Sport (canale 253) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.