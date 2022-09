Crotone-Monopoli, c'è il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Bari

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Crotone

Il Prefetto della provincia di Crotone vista la determinazione n.23/2022 del 7 settembre con cui l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha individuato l’incontro “Crotone-Monopoli” come caratterizzato da rilevanti profilo di rischio, in considerazione delle criticità provocate dalla tifoseria del Monopoli in occasione della partita Monopoli-Taranto, ordina il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Bari.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli