Crotone-Monopoli, Laterza: "Dobbiamo mantenere la nostra identità, giocando con coraggio e determinazione"

Serie C Girone C

Prima trasferta stagionale per il Monopoli che, dopo aver surclassato il Taranto poco più di una settimana fa allo stadio Veneziani (4-1), sarà di scena allo Scida contro il Crotone, una delle formazioni più accreditate per la vittoria del campionato (calcio d'inizio alle ore 17:30). Una partita che si preannuncia complessa e da affrontare con grande attenzione e grinta: fondamentali saranno i duelli sugli esterni, da una parte e dall'altra e gli inserimenti dei centrocampisti; le due squadre utilizzano un modulo quasi speculare, 4-3-3 per i calabresi e 4-2-3-1 per i pugliesi. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Laterza.

Sulla partita: "Dobbiamo cercare di avere un'identità e di mantenerla, dobbiamo essere propositivi giocando la palla e stando alti. Ci sono dei momenti in cui possiamo farlo, e altri in cui bisogna stare bassi. Servirà essere bravi nella lettura della gara, vincere i duelli è fondamentale. Sarà una partita difficile contro una squadra forte che può vincere il campionato, andiamo in Calabria con coraggio e determinazione. Il modulo? Abbiamo provato anche altro".

Sull'avversario: "Il Crotone è una squadra forte in tutti i reparti, ha già mostrato alla prima gara di avere organizzazione. Dovremo essere bravi noi a contenerli il più possibile e, ripeto, di avere molto la palla tra i piedi".

Sulle condizioni della squadra: "Oltre a Drudi, Radicchio e Bussaglia si aggiunge Fella tra gli indisponibili, per un problema che in settimana non siamo riusciti a risolvere. Poi ho qualche dubbio perchè ci sono dei piccoli acciacchi, visto il turno infrasettimanale non dovremo rischiare nulla".