De Laurentiis: "Bari gruppo coeso di grandi professionisti. Continueremo a investire"

Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, ha incontrato in maniera informale la stampa per gli auguri delle festività natalizie. Pur trattandosi di un momento conviviale, l'amministratore unico della società biancorossa ha concesso qualche battuta ai cronisti presenti.

"Siamo in linea con la nostra ambizione, quando abbiamo affrontato il mercato estivo, abbiamo tenuto fino all'ultimo Si pensava che saremmo stati parchi, alla fine abbiamo investito tanto. Il Bari è una macchina importante, non avremmo mai fatto un campionato tanto per farlo. Il gruppo che veniva dalla vittoria della Serie C, insieme a dei nuovi rinforzi, ha trovato grazie a Michele Mignani un gioco che si è distinto e che ha prodotto grandi risultati" ha detto commentando l'avanzamento dei piani strategici del Bari.

Dopo un momento di smarrimento dovuto all'assenza del suo capocannoniere Cheddira, impegnato in Qatar col Marocco, lo staff tecnico e la squadra sono riusciti a trovare delle alternative: "Questo dimostra quanto il gruppo sia coeso, quanto le persone che hanno costruito questo gruppo siano dei grandi professionisti. Hanno trovato alternative, lo dimostra il fatto che abbiamo tanti giocatori impiegabili. Prendete Benedetti, adesso ha un minutaggio maggiore e ha potuto dimostrare che è stata una scelta giusta. Onore e merito al nostro direttore sportivo"

Proprio di Cheddira e di altri giovani di talenti si è parlato anche in chiave mercato: "Fa la differenza, potrebbe farla anche per le casse societarie. Sono belle sorprese, come anche Caprile che a 21 ha grande intraprendenza, personalità e umiltà. Spesso ho fatto riferimento alla bravura di Polito nello scegliere gli uomini giusti considerando la dimensione umana e mentale. Cheddira ai mondiali è un'emozione. Conoscerlo dal primo giorno in cui è arrivato da noi e vederlo rincorso da Cristiano Ronaldo fa un certo effetto. Gli ho scritto il giorno dell'esordio, gli ho detto che lo seguiamo con grande orgoglio, come se il Marocco fosse la nazionale italiana. Future cessioni? Per ora pensiamo al campionato, questi calciatori saranno con noi per questa stagione, poi vedremo. È ovvio che ogni società deve pensare ai propri bilanci, a operazioni che possono trasformarsi in plusvalenze. Il Bari continuerà ad investire in calciatori forti e importanti utili a creare una squadra competitiva. Anche senza il nostro capocannoniere abbiamo segnato 7 gol in 2 partite".

La classifica sembra legittimare la voglia di puntare in alto: "Ci siamo presentati in B con una squadra competitiva. Ovviamente, non conoscendo il campionato, il modo in cui avrebbero giocato i nostri calciatori contro squadre ricche, blasonate e rodate. Nessuno ha la capacità di sapere se una volta effettuati degli investimenti ad essi corrisponderanno delle performance. Lo abbiamo capito man mano. Bravo l'allenatore a tirar fuori da questi ragazzi forza e voglia. Forse non hanno avvertito il peso di sentirsi i primi in assoluto, di essere la squadra da battere, sono andati in campo e hanno dato il massimo. C'è stato un momento in cui siamo stati addirittura primi in cui ci conoscevano poco, poi le squadre hanno cominciato a comprendere il gioco del Bari e a frenarci. Non si può parlare immediatamente di crisi perché alcuni risultati non arrivano. Abbiamo avuto delle frenate ma poi c'è stata una ripartenza a conferma della bontà del gruppo di uomini che abbiamo in azienda".

Su eventuali sforzi per rinforzare la squadra a gennaio: "Se si potesse catalogare con certezza cosa serve saremmo già in Serie A. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato, ma qualcuno poteva prevederlo in maniera certa? Il calcio è imprevedibile. Come si fa a dire quest'anno non si sale? Il Parma ha investito 35 milioni, non è salito. Berlusconi e Galliani il primo anno hanno investito tantissimo e non sono arrivati in A. Non c'è nulla di matematico, è un campionato in cui bisogna fare le scelte giuste. La nostra società si è impegnata economicamente e dal punto di vista delle ambizioni perché la piazza è importante e merita risultati. Non compriamo tanto per comprare. Se riusciremo a liberarci di alcune pedine non funzionali e a trovare nuove leve che ci servono. Guardate Dorval, veniva da zero e ora gioca in Serie B dimostrando di poterci stare".

Infine, sul sentimento con cui vive la condizione legata determinata dalla multiproprietà, che sebbene non implichi più un limite di tempo ravvicinato (inizialmente era fissato al 2024-2025 e poi è stato prorogato al 2028-2029), in caso di promozione in Serie A (categoria in cui milita il Napoli, altro club della Filmauro) obbligherebbe la famiglia De Laurentiis a cedere una delle due società: "Vivo con frustrazione questa situazione, perché quando si crea una start-up da zero e si arriva in alto è frustrante dover lasciare. L'imprenditorialità però è rischio, questo è il lato agrodolce. Bisogna puntare a operazioni difficili sperando che le difficoltà si possano superare. Cosa faremo in caso di promozione? Il calcio italiano è appetibile per tanti grandi fondi privati, il Bari può avere appeal perché è una piazza importante, che ha un fatturato di tutto rispetto, in Serie A per presenze sarebbe tra le prime, avrebbe grandi introiti dal botteghino. Sarebbe un grande investimento, vedremo. Intanto noi stiamo costruendo un bellissimo franchise abbellendolo sempre di più. Il Bari di oggi è visto da tutta l'Italia, stiamo preparando e migliorando costantemente una macchina che un giorno o resterà a noi o andrà in mani diverse. Al momento però non c'è nulla".