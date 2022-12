Multiproprietà in Serie A, De Laurentiis: "In caso di promozione, la cessione del Bari è la soluzione più ovvia"

"In caso di promozione del Bari in Serie A cosa succederà alla società? Noi lavoreremo anche nell’ottica di cedere, quando dovremo per forza di cose, questa squadra alla migliore organizzazione possibile che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di essere". Sono queste le parole del Presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, raccolte dall'AdnKronos a margine degli Italian Sport Awards.

Il presidente biancorosso ha parlato della questione multiproprietà in Serie A, con la famiglia De Laurentiis proprietaria del Napoli e del Bari che sarà costretta per le norme federali a cedere uno dei due club: "Già deciso quale tra Bari e Napoli? Dipenderà dal mercato, dalle offerte e da tante altre cose. E difficile oggi pensare ad una strategia. Il Bari al momento è la soluzione più ovvia".

De Laurentiis ha fatto chiarezza anche sul futuro del bomber marocchino, Walid Cheddira, oggetto del desiderio di alcuni club dopo la sua recente partecipazione al Mondiale in Qatar: "Non abbiamo mai parlato di una sua cessione. Resterà con noi per tutto il campionato e vedremo quanti gol riuscirà a portare a casa, mi auguro tantissimi perché rispecchieranno la bontà del calciatore".