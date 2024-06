Bari, Di Cesare incontra i tifosi: il capitano biancorosso verso il ritiro

Stanno per essere sciolte le riserve sul futuro di Valerio Di Cesare. Il capitano del Bari, 41 anni compiuti lo scorso 23 maggio, nel giorno in cui ha realizzato il primo dei tre gol che hanno consentito al Bari di salvarsi a spese della Ternana ai play-out, oggi pomeriggio alle 17 incontrerà i tifosi presso lo store ufficiale della SSC Bari di Corso Cavour.

Non è ancora ufficiale, ma tutto lascia pensare che potrebbe essere l'occasione in cui il centrale romano, dopo otto stagioni, 235 presenze e 21 reti in biancorosso, comunicherà la decisione di appendere gli scarpini al chiodo, come ormai si vocifera da giorni. Dopo il ritiro, ad ogni modo, le strade di Di Cesare e del Bari non si separeranno: il capitano (che l'anno scorso ha conseguito l'abilitazione da direttore sportivo a Coverciano) rimarrà infatti società con un ruolo ancora da definire.