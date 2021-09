Di Criscio e Gelmetti fanno esultare la Pink Bari Calcio: 2-1 al Cortefranca

Altro giro, altra vittoria per la Pink Bari calcio nella terza giornata del campionato di Serie B femminile (nella seconda il match contro la Pro Sesto non si è disputato per le giocatrici impegnate con le rispettive nazionali). Al campo sportivo Antonucci di Bitetto le ragazze allenate da Cristina Mitola passano per 2-1 contro il Cortefranca. Succede tutto nel secondo tempo: a sbloccare il risultato ci pensa Di Criscio, al 51', direttamente su punizione, mentre l'attaccante Gelmetti firma il raddoppio al 65'. La Pink Bari Calcio controlla la gara facendo valere il proprio tasso tecnico e le avversarie tengono bene il campo, ma accorciano le distanze solo al 96' grazie a Sardi De Letto. Le baresi si prendono così il secondo posto in classifica a quota 6 punti insieme al San Marino Academy, dietro una sola lunghezza dal Brescia e dal Chievo Verona Wome, con una partita ancora da recuperare.