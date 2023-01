Diciassettesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Scoppiettante vittoria per la Virtus Mola, giunta al quattordicesimo successo in campionato contro la Nuova Daunia Foggia tenendo a distanza la Nuova Spinazzola; l'Atletico Acquaviva supera di misura il Lucera e lo sorpassa in classifica: ora i rossoblù sono terzi. Vincono anche, a suon di gol, Levante Azzurro e Virtus Palese, quarto pari stagionale per il Bitritto Norba. Seconda sconfitta di fila per la Rinascita Rutiglianese.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella diciassettesima giornata

Rinascita Rutiglianese-Città di Trani 1-2 [Pacini (CT) al 37', Beroshvili (CT) al 50', Minervino (R) al 56']

Atletico Acquaviva-Lucera 1-0 [Pesce]

Bitritto Norba-Don Uva 0-0

Levante Azzurro-Capurso 4-2 [De Giglio (LA), Lomuscio (LA), De Giglio (LA), Loconte (LA), Lanave (C), Lanave (C)]

Virtus Mola-Nuova Daunia Foggia 3-2 [Loseto (VM), Chiumarulo (VM), Lorusso (VM), Sylla (NDF), Ciccarelli (NDF)]

Virtus San Ferdinando-Virtus Palese 2-5 [Pugliese (VSF), Storelli (VSF), Lanave (VP), Lanave (VP), Terrone (VP), Faliero (VP), Morea (VP)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A