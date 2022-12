Dodicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Pesante vittoria della Virtus Mola in casa nello scontro diretto contro la Nuova Spinazzola: i biancazzurri, alla decima vittoria complessiva, hanno allungato ora cinque punti il vantaggio sulla seconda classificata. Ritorna al successo il Bitritto Norba, nel derby contro il Levante Azzurro (quarto ko), così come il Capurso che ha inflitto alla Rinascita Rutiglianese la decima sconitta in campionato. Successo per l'Atletico Acquaviva, la Virtus Palese invece si è fermata per la quarta volta subendo un poker per mano del Città di Trani

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella dodicesima giornata

Rinascita Rutiglianese-Capurso 0-3 [Lofano, Lanave, Armenise]

Atletico Acquaviva-Don Uva 3-1 [Vecchio (DU), Genchi (AA), Guglielmi, (AA), Guglielmi (AA)]

Bitritto Norba-Levante Azzurro 1-0

Nuova Spinazzola-Virtus Mola 2-3 [Ieva (NS), Ieva (NS), Colella (VM), Strippoli (VM), Chiumarulo (VM)]

Virtus Palese-Città di Trani 1-4 [Piazzolla (CT), Beroshvili (CT), Guacci (CT), Patruno (CT), Castellano (VP)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A