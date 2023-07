Domenica 3 settembre partirà il campionato di Serie D 2023/2024

Il campionato di Serie D 2023/2024 prenderà il via domenica 3 settembre. Questa la comunicazione ufficiale della FIGC, che ha chiarito come la regular season finirà il 5 maggio 2024. Il torneo dedicato alla Juniores Nazionale inizierà domenica 16 aprile per poi terminare il 20 aprile 2024; per quanto riguarda la Coppa Italia Serie D; la data di inizio della competizione è stata fissata al 27 agosto, con lo svolgimento del primo turno.

Tra le squadre aventi diritto all'iscrizione, per la provincia di Bari, ci sono Bitonto, Gravina e Team Altamura, che da poco ha nominato come nuovo allenatore Domenico Giacomarro.