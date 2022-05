Quadrangolare di beneficenza “Donne in campo” con Bari, Brindisi, Foggia e Lecce

L’Associazione AGEBEO, insieme ad Amici di Vincenzo Onlus, ha organizzato un quadrangolare di beneficenza di calcio femminile a 11, categoria Under 17, in memoria di Vincenzo Farina.

Il torneo sarà inoltre l'occasione per raccogliere fondi a favore del ‘Villaggio dell’Accoglienza 30 ore per la vita AGEBEO’, struttura pensata per dare a numerose famiglie l’ospitalità e il supporto necessari nel doloroso percorso di cura dei propri figli ricoverati presso il centro pediatrico oncologico del Policlinico di Bari.

Il torneo “Donne in campo” avrà luogo Domenica 12 Giugno 2022 presso il campo sportivo “Capocasale” di San Girolamo a Bari vedrà la partecipazione di SSC Bari, Lecce, ASD Nitor Brindisi e Calcio Foggia.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il presidente della LND Puglia Cav. Vito Tisci, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente della UISP- comitato di Bari Veronica D’Auria e lo storico ex Presidente Elio Di Summa, il presidente AGEBEO Michele Farina con Vito Calabrese vice presidente Associazione Cucciolo coorganizzatrice evento, il consigliere comunale presidente commissione sport e cultura Giuseppe Cascella, l’assessore allo sport e ambiente Pietro Petruzzelli, il segretario generale della SSC Bari Antonello Ippedico e il coordinatore del settore giovanile della SSC Bari Marcello Sansonetti.

Sul profilo della SSC Bari, dopo la presentazione dell'evento, è stato pubblicato un messaggio: