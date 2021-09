Dopo la falsa partenza, la Virtus Mola si rimette in carreggiata: battuto 4-3 l'Ostuni

Dopo il grande spavento, arriva la gioia finale: la Virtus Mola si impone sulll'Ostuni allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Castellana Grotte, nell'andata del primo turno di Coppa Italia d'Eccellenza. Una partita pirotecnica quella andata tra le due formazioni. Gli ospiti si scatenano nei primi cinque di gioco, dove infilano due reti grazie a Faccini (2') e a Caruso (5'). La Virtus Mola però non si da per vinta e riesce a cambiare il trend del match nel primo tempo: Capozzo (22') e Fumai (26') pareggiano i conti, prima del 3-2 firmato da Loseto al 36'. Il secondo tempo è altrettanto vivace, ed inizia col pareggio dell'Ostuni al 10' grazie a De Pasquale. I padroni di casa riescono tuttavia a trovare il gol vittoria con Schirone (34'). il risultato finale è 4-3. Il ritorno è fissato per giovedì16 settembre, ad Ostuni.