Doppio Golemic stende il Monopoli: Crotone vittorioso per 2-0

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Crotone

Cade il Monopoli allo stadio Ezio Scida. Nella prima trasferta della stagione i biancoverdi di Giuseppe Laterza sono stati sconfitti per 2-0 dal Crotone: la gara è stata decisa già nel primo tempo, quando il difensore Golemic è andato a segno per ben due volte (prima al 17' e poi al 36'. Si è fermato dunque il cammino del Monopoli, che era reduce dal successo interno contro il Taranto: mercoledì 14 settembre c'è il primo turno infrasettimanale che vedrà come avversario l'Avellino di Roberto Taurino.

Crotone-Monopoli, il tabellino

CROTONE FC (4-3-3): Branduani, Giron, Cuomo, Colemic, Gomez (80’ Tumminello), Petriccione (65’ Vitale), Tribuzzi (65’ Giannotti), Kargbo (75’ Panico), Calapai, Chiricò (75’ Pannitteri), Awua. A disposizione: Dini, Gattuso, Bove, Bernardotto, Mogos, Papini, Rojas, Crialese. All. Nardecchia.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Avogadri, Viteritti, Bizzotto, Fornasier (80’ De Santis) Falbo, Manzari, Vassallo (70’ Hamlili), Piccinni (35’ De Risio), Starita (70’ Rolando) Montini, Simeri (80’ Corti). A disposizione: Vettorel, Iurino, Ahmetaj, Piarulli, Cristallo. All. Laterza.

MARCATORI: 17’, 35’ Golemic (C).

ARBITRO: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Davide Conti della sezione di Seregno e Simone Biffi della sezione di Treviglio.

IV: Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo.

AMMONITI: 27’ Tribuzzi (C), 73’ Giannotti (C).

NOTE: Recuperi 3’/ 3’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli