Lo scontro diretto va al Barletta: Corato sconfitto per 2-1, ora il primo posto è lontano nove punti

Il Corato perde lo scontro diretto contro il Barletta e vede la vetta della classifica allontanarsi. Allo stadio San Sabino di Canosa i neroverdi infatti hanno ceduto per 2-1 nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A: si mette subito in salita la gara per gli ospiti, visto che al 4' il Barletta trova il vantaggio grazie a Russo, lesto a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Le prime battute di gara sono marcate dai padroni di casa, che raddoppiano all'11' con il gol di Pignataro (assist di Tucci); non solo, perché Vicedomini ha l'opportunità di segnare il 3-0 su calcio di rigore ma Addario para.

Nella ripresa il Corato alza il ritmo e accorcia le distanze al 53', quando Di Rito insacca di testa. La formazione allenata da Massimiliano Olivieri ci prova fino alla fine, ma il Barletta resiste. Finisce così, per il Corato è la seconda sconfitta in pochi giorni dopo quella rimediata a San Severo in Coppa Italia: ora il Barletta è distante nove lunghezze (33 punti contro 24), in attesa del recupero del match col Manfredonia.