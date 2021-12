Il Corato batte il Manfredonia nel recupero della nona giornata e consolida il secondo posto

Squadra in casa

Trionfa per 2-1 il Corato nel recupero del match della nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, contro il Manfredonia, sospeso lo scorso 7 novembre a causa della nebbia calata sull stadio Comunale di Monte Sant'Angelo. Le due formazioni hanno ripreso la gara dal 25', sul risultato di 0-0: ad aprire le danze, al 32', è stata la prodezza di Bozzi, abile ad insaccare di tacco un cross di Frappampina. I padroni di casa però non hanno mollato e al 64' hanno ristabilito l'equilibrio con Trotta; la replica del Corato è stata quasi istantanea, con la punizione di Azzarito al 67' che ha regalato tre punti fondamentali. La formazione allenata da Massimiliano Olivieri infatti è salita a quota 31 punti consolidando il secondo posto in classifica e accorciando sul Barletta capolista, distante ora a sei lunghezze.