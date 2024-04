Eccellenza e Promozione, ecco quando iniziano gli spareggi

La LND Puglia ha ufficializzato le date nelle quali si svolgeranno i playoff e i playout dei campionati di Eccellenza e Promozione. Gli spareggi infatti andranno in scena a partire da domenica 21 aprile.

Per quanto riguarda le squadre baresi impegnate nel girone A di Eccellenza, il Molfetta affronterà il Bisceglie in trasferta nella finale playoff e se avrà la meglio dovrà poi vedersela nell'ultimo atto contro l'Ugento. Ai playout non prenderà parte nessuna delle formazioni della provincia.

In Promozione (sempre girone A) invece il Capurso giocherà la finale dei playoff di girone nella quale affronterà una tra Lucera e Soccer Trani. Anche in questo caso agli spareggi per la salvezza non prenderanno parte squadre baresi.