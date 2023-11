Eccellenza Puglia: il Molfetta batte il Polimnia nel derby, sorride ancora il Corato

Nell'anticipo mattutino il Borgorosso Molfetta ha colto il quarto pareggio stagionale contro il San Marco, nonché secondo risultato utile consecutivo. Il Corato invece si è assicurato il derby pomeridiano contro la Molfetta Sportiva: i neroverdi si sono assicurati la terza vittoria consecutiva, infliggendo allo stesso tempo l'ottavo ko ai biancorossi che restano penultimi in classifica.

Pesantissima sconfitta della Virtus Mola, la quarta nelle ultime quattro gare, che ha incassato sei reti per mano del Canosa; battuta d'arresto nel girone B anche per l'Arboris Belli, giunto al terzo ko consecutivo nel match vinto dall'Atletico Racale per 1-0. Nel posticipo il Molfetta ha fatto suo il derby con il Polimnia, rimontando il vantaggio iniziale firmato da Emane: settimo successo per i biancorossi, che hanno mantenuto il primo posto in classifica; terzo ko di fila invece per i rossoverdi.

Borgorosso Molfetta-San Marco 0-0

Canosa-Virtus Mola 6-1

Corato-Molfetta Sportiva 2-1 [Cianci (C), Federico (MS), Pellegrini]

Molfetta-Polimnia 2-1 [Emane (P) al 37', Palumbo (M) al 55', Lavopa (M) al 76']

Atletico Racale-Arboris Belli 1-0 [Flordelmundo su rigore al 63']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Molfetta 23 (punti) Real Siti Unione Calcio Bisceglie 20 Bisceglie 19 Polimnia 12 Canosa 11 Borgorosso Molfetta 10 Foggia Incedit 10 Virtus Mola 10 Corato 10 Nuova Spinazzola 9 San Marco 7 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Manduria 22 (punti) Ugento 21 Massafra 18 Brilla Campi 18 Virtus Matino 16 Atletico Racale 15 Novoli 13 San Pietro Vernotico 12 Ginosa 9 Arboris Belli 7 Maglie 7 Mesagne 5 Otranto 5 Ostuni 4

(articolo in aggiornamento)