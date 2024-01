Eccellenza Puglia: poker Molfetta al San Marco, sorriso Corato contro il Real Siti

Il Polimnia ha raccolto un 2-2 in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, pari anche per il Borgorosso contro la Nuova Spinazzola. Sconfitta pesantissima per la Molfetta Sportiva, nel girone B 3-3 dell'Arboris Belli nella sfida all'Otranto