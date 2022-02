Ritorno alla vittoria per il Città di Mola: battuto l'Atletico Vieste per 2-1

Dopo due sconfitte consecutive si rialza il Città di Mola: i biancazzurri infatti sono riusciti a battere in rimonta l'Atletico Vieste, allo stadio Spina. Nel primo tempo i padroni di casa sono andati in vantaggio grazie a De Vita al 45' ma nella ripresa, grazie ad una veemente reazione, gli ospiti hanno ribaltato il risultato con i centri di Piperis al 50' e Taccogna al 65'. Il Città di Mola così risale al terzo posto in classifica a quota 31 punti. Nel prossimo turno, domenica 20 febbraio, la formazione barese affronterà in casa la Vigor Trani.