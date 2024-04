Eccellenza Puglia: il Molfetta pareggia con il Bisceglie e saluta i playoff

Si interrompe il cammino del Molfetta nei playoff del campionato di Eccellenza pugliese. Allo stadio Ventura i biancorossi hanno pareggiato per 0-0 al cospetto del BIsceglie, in una sfida culminata ai tempi supplementari.

Alla squadra guidata da Giuseppe Branà serviva una vittoria per accedere alla finalissima per la Serie D alla quale si era già qualificato l'Ugento. Alla fine il Bisceglie ha avuto la meglio per via del miglior piazzamento nella regular season.