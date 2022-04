Borgorosso Molfetta, è salvezza: decisiva la vittoria contro l'Atletico Vieste

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A, i biancorossi hanno tagliato il traguardo con una giornata di anticipo anche per via della vittoria del Barletta sul Team Orta Nova. Il successo per 1-0 è arrivato grazie al rigore trasformato da Zotti