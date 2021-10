Il Borgorosso Molfetta va ko a domicilio: vittoria per 3-0 del Barletta

Dopo il blitz in casa del Manfredonia, il Borgorosso Molfetta cade nella quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza pugliese: allo stadio Paolo Poli infatti passa il Barletta con un secco 0-3 dopo una gara che ha visto i padroni di casa non riuscire a rendersi troppo pericolosi a livello offensivo. Il Barletta preme fin da subito e va all'arrembaggio col portiere De Santis chiamato ad intervenire sulle conclusioni di Pignataro (due volte) e Pinto: il primo tempo finisce a reti bianche. Gli ospiti non abbassano il ritmo e sfiorano il gol con Morra (miracolo dell'estremo difensore De Santis), poi lo stesso Morra al 61' trasforma un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano; il Borgorosso Molfetta tenta di replicare con Sallustio, ma l'attaccante non inquadra la porta. Nel finale le altre due segnature del Barletta griffate da Pignataro all'89' e da Dettoli grazie ad un violento sinistro all'incrocio. Secondo ko per la formazione guidata da Cosimo Leonino che resta a quota 4 punti in classifica.