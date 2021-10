Terzo ko di fila per il Borgorosso Molfetta: il San Severo cala il poker allo stadio Paolo Poli

Momento delicato per il Borgorosso Molfetta, che allo stadio Paolo Poli subisce la terza sconfitta consecutiva contro il San Severo, nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Una prestazione opaca quella dei biancorossi, che vanno sotto al 13', quando Garcia riceve un pallone dalla destra e batte da due passi De Santis; al 21' è sempre Garcia ad andare a segno, sfruttando un clamoroso errore della difesa dei padroni di casa. Il Borgorosso Molfetta non reagisce, sembra barcollare, e al 39' capitola di fronte alla splendida conclusione a giro dalla lunga distanza firmata da Morra. Nella ripresa il San Severo controlla senza troppi affanni e poi cala il poker con Feltre (91'). Finisce 4-0, un ko pesante per il Borgorosso Molfetta che resta fermo a quota 4 punti, occupando il terzultimo posto in classifica assieme al San Marco.