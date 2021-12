Borgorosso Molfetta, ritorno alla vittoria: contro l'Unione Calcio Bisceglie la decide Roselli

Squadra in casa

Boccata di ossigeno per il Borgorosso Molfetta, tornato alla vittoria contro l'Unione Calcio Bisceglie nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Allo stadio Paolo Poli gli uomini guidati da Angelo Carlucci ottengono tre punti fondamentali in ottica salvezza, al termine di una gara ricca di emozioni: la prima chance è di Cubaj, che sfiora la porta col suo tentativo; la replica degli ospiti arriva con Piarulli su cui interviene il portiere De Santis.

L'estremo diffensore dei padroni di casa è assoluto protagonista nella ripresa, quando respinge il rigore calciato da Zinetti (fallo su Bufi) mantenendo così l'equilibrio. Il Borgorosso Molfetta resiste e all'85' trova il gol vittoria sugli sviluppi di un calcio di punizione del neo-arrivato Zotti: il pallone colpisce la barriera e termina tra i piedi di Roselli che non sbaglia. Finisce 1-0, i biancorossi salgono a quota 11 punti in classifica mantenendo il terzultimo posto.