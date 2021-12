Il Città di Mola rompe l'imbattibilità del Barletta: blitz esterno per 3-2

Vittoria pesante del Città di Mola, nella quindicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A: la formazione guidata da Vito Castelletti ha messo fine all'imbattibilità del Barletta capolista, allo stadio San Sabino di Canosa. Un match vivace e combattuto, terminato per 3-2. In pieno recupero del primo tempo gli ospiti hanno trovato il vantaggio grazie a Taccogna, abile ad insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione; le prime battute della ripresa sono scoppiettanti, con Lopez che firma il raddoppio al termine di una ripartenza al 49' e Morra che accorcia le distanze per i padroni di casa su calcio di rigore (55').

Ma non finisce qui, perché ancora Lopez va a segno, al 63', quando buca la difesa avversaria sfruttando la sua velocità e andando a segno con un tiro preciso (ottavo centro stagionale per l'attaccante classe 1997). C'è spazio poi per un'altra doppietta, quella di Morra che sigla il secondo gol per i suoi: finisce così, il Città di Mola torna a vincere dopo il ko contro l'Unione Calcio Bisceglie e resta al terzo posto a quota 28 punti.