Città di Mola, il primo impegno del 2022 sarà sul campo del San Severo. Il programma delle gare dopo lo slittamento del campionato

Terzo in classifica a quota 28 punti, il Città di Mola dovrebbe riprendere il cammino in campionato il 30 gennaio prossimo, dopo lo slittamento dello stesso. Si ripartirà in ogni caso dalla sedicesima giornata del girone A, seguita poi dagli altri impegni che originariamente dovevano essere disputati nel corso di questo mese.

Il 30 gennaio è prevista la trasferta sul campo del San Marco, il 6 febbraio invece il Città di Mola ospiterà il San Severo presso il campo sportivo Comunale di Capurso; il 13 febbraio altra trasferta, contro l'Atletico Vieste, precedente alla sfida casalinga dove di fronte ci sarà la Vigor Trani.