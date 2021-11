Città di Mola, altro passo falso in casa: il Di Benedetto Trinitapoli passa per 2-0

Altro passo falso del Città di Mola in casa, dopo quello di due settimane fa contro il Corato: allo stadio Comunale di Capurso infatti gli uomini di Vito Castelletti sono usciti sconfitti dal confronto con il Di Benedetto Trinitapoli, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Viene lanciato subito da titolare l'ultimo acquisto della formazione barese, l'attaccante Giuseppe Lopez che si rende pericoloso nelle prime battute di gioco in due occasioni. Gli ospiti hanno risolto la pratica nella ripresa, quando prima D'Onofrio al 62' e Stefanini all'88' sono andati a segno; da segnalare un'espulsione a testa, Dentamaro per il Di Benedetto Trinitapoli e Scarimbolo per i padroni di casa. Il Città di Mola resta fermo al quarto posto in classifica a quota 16 punti.