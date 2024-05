Eccellenza Puglia, classifica Progetto Valorizzazione Giovani: tre squadre baresi nei primi quattro posti

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la classifica del Progetto Valorizzazione Giovani, dedicato all'impiego dei giovani calciatori nel corso di una stagione. Nella graduatoria dedicata all'Eccellenza pugliese, il Novoli è primo davanti a tutti con 36 punti, seguito dal Corato (27.60 punti) e Molfetta, terzo a quota 34. Quarto posto per il Polimnia con 20.40 punti. Ritirato l'Ostuni, mentre sono state escluse Manduria e Nuova Spinazzola per la mancata partecipazione al campionato Under 19.

Di seguito la classifica completa.