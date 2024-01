Eccellenza Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo i recuperi

Nell'ultimo weekend sono andati in scena due recuperi del girone B del campionato di Eccellenza pugliese, in occasione della pausa per la coppa Italia. Nel posticipo della diciassettesima giornata l'Arboris Belli ha battuto per 4-1 il Brilla Campi, mentre il San Pietro Vernotico ha avuto la meglio sul Mesagne nel proseguimento della gara sospesa lo scorso 10 dicembre, a causa del maltempo. Il risultato finale è stato di 2-1. Di seguito la situazione aggiornata della classifica,

Eccellenza Puglia girone B 2023/2024, la classifica aggiornata dopo i recuperi