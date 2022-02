Di Rito trascina il Corato contro l'Atletico Vieste: vittoria per 3-2

Ancora un successo a suon di gol per il Corato, che allo stadio Coppi si è imposto sull'Atletico Vieste per 3-2. I neroverdi hanno premuto fin da subito il piede sull'acceleratore andando in doppio vantaggio nel giro di mezz'ora, grazie ad uno scatenato Di Rito firmatario delle reti al 12' e al 30'; al 32 ' però gli ospiti accorciano le distanze su calcio di rigore, con Colella. Nella ripresa però ancora Di Rito dà una spallata alla partita al 56', prima della rete in extremis di Caruso all'86'. Il Corato sale a quota 43 punti occupando il secondo posto in classifica.