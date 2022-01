Corato, il 30 gennaio si ripartirà contro il Canosa. Ecco il programma aggiornato delle prossime partite

A seguito dello slittamento della ripartenza del campionato di Eccellenza per via della situazione Covid-19, sono stati riallineati i calendari, coi match previsti per questo mese che verranno disputati a partire dal 30 gennaio. Il Corato secondo in classifica nel girone A (a tre punti di distanza dal Barletta), riprenderà dunque il proprio cammino dalla sedicesima giornata del torneo.

Il primo impegno del 2022 dei neroverdi sarà quello sul campo del Canosa, seguito dal match allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia dove il 6 febbraio arriverà l'Atletico Vieste. Domenica 13 febbraio c'è il delicato match on the road contro l'Unione Calcio Bisceglie quarto in classifica, mentre il 20 febbraio prevista un'altra trasferta al cospetto del Di Benedetto Trinitapoli.