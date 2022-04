Eccellenza Puglia, Corato: domenica il primo atto dello spareggio col Sava

Tempo di spareggio per il Corato: domenica 24 aprile allo stadio Camassa (ore 16:00) i neroverdi affronteranno il Sava nel match di andata del confronto che può garantire l'accesso alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D. L'ingresso però è strettamente legato all'eventuale vittoria del Barletta, già vincitore del girone A, della Coppa Italia Dilettanti: nella semifinale di andata i biancorossi hanno battuto per 3-1 l'Ossese.

Entrambe le formazioni hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto dei rispettivi raggruppamenti. Il Sava ha totalizzato circa 47 punti dopo 13 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte; 35 i gol fatti, 23 quelli subiti (seconda miglior difesa del girone dietro a quella del Martina capolista). I calciatori andati più a segno finora sono stati i centrocampisti Salvatore D'Arcante e Alessio Zaccaria, entrambi a 6 gol.

Il Corato invece ha messo in saccoccia 61 punti (19 successi, 4 pareggi e 3 ko) con 51 reti segnate e 15 subite (miglior difesa del girone A). Miglior marcatore di squadra è stato l'attaccante Nicolas Di Rito, autore di 14 gol; dietro di lui un altro attaccante, Giuseppe Bozzi, si è contraddistinto collezionando 11 centri.