Corato, prima sconfitta in campionato: l'Unione Calcio Bisceglie trionfa per 2-0

Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone A, i neroverdi vengono sconfitti a domicilio. Espulso per doppia ammonizione D'Aiello nel finale di primo tempo

Il Corato cade per la prima volta nel campionato di Eccellenza pugliese 2021/2022 permettendo così al Barletta di rimanere solo al comando della classifica. La formazione neroverde allenata dal tecnico Massimiliano Ulivieri è stata sconfitta al campo comunale Fausto Coppi di Ruvo di Puglia dall'Unione Calcio Bisceglie: nell'avvio di gara il Corato confeziona diverse occasioni grazie alle iniziative di Marolla che impegna il portiere Lullo e al colpo di testa di D'Aiello che però non inquadra la porta. I padroni di casa spingono ancora e vanno vicini al gol col colpo di testa di Bozzi, respinto da Lullo. La gara cambia sul finale del primo tempo, quando D'Aiello viene espulso per doppia ammonizione: su assisti di Camporeale Manzari firma il vantaggio ospitie (43').

Nella ripresa il Corato prova a reagire con orgoglio, ma l'Unione Calcio Bisceglie chiude i conti al 55', quando Zinetti insacca il pallone dopo un'azione personale. Successivamente Di Rito non trova la porta con una girata, poi Obodo chiama in causa l'estremo difensore avversario su punizione: l'Unione Calcio Bisceglie controlla e la gara finisce 2-0.