Eccellenza Puglia A/B: vince il Città di Mola, pareggio senza reti per il Corato

Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Questo il bilancio raccolto dalle squadre baresi nel diciannovesimo turno del campionato di Eccellenza, nei gironi A e B.

Raggruppamento A. Seconda vittoria di fila (dopo il successo sull'Atletico Vieste nella scorsa giornata) per il Città di Mola, che ha battuto la Vigor Trani allo stadio Comunale di Capurso. 2-0 il risultato finale, con Diagné e Moretti autori delle reti che hanno consentito alla formazione guidata da VIto Castelletti di consolidare il terzo posto in classifica a quota 34 punti.

Pareggio a reti bianche per il Corato, che allunga sì la striscia positiva a otto risultato utile di fila ma che allo stesso tempo vede il Barletta allontanarsi a cinque lunghezze dopo la vittoria per 3-0 sul Canosa. Allo stadio Comunale di Trani i neroverdi non riescono ad abbattere le resistenze del Di Benedetto Trinitapoli: 0-0 dunque al triplice fischio dell'arbitro, con il Corato che sale a quota 47 punti in classifica.

Il Borgorosso Molfetta riesce a dare continuità al successo sul Team Orta Nova della scorsa settimana e conquista un buon punto sul campo del San Severo. La gara dello stadio Ricciardelli è terminata 0-0, con gli ospiti che si sono resi pericolosi grazie a Caputi e Sallustio. La formazione guidata da Angelo Carlucci sale al quartultimo posto in classifica a quota 18 punti.

Per quanto riguarda il Girone B, la Virtus Mola cade allo stadio Nachira contro il De Cagna Otranto per 2-1. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa, grazie a Villani (25'), rete seguita dal rigore trasformato da Saani al 37'. Lo stesso Saani si rende pericolos nella ripresa, ma il De Cagna Otranto compie il sorpasso al 70', quando Touré con freddezza trasforma un penalty. SI tratta dell'undicesimo stop stagionale per la Virtus Mola, che resta ancora al penultimo posto a quota 14 punti.