Eccellenza Puglia girone A, Città di Mola: tutti i numeri della stagione 2021/2022

La stagione del Città di Mola è stata di certo positiva. Gli uomini guidati dal tecnico Vito Castelletti sono arrivati quarti in classifica, a quota 42 punti, racimolando 13 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. 48 i gol all'attivo, quelli subiti invece sono stati 39.

In casa sono arrivate 7 vittorie e 6 sconfitte, mentre in trasferta il Città di Mola ha ottenuto 6 successi, 3 pareggi e 4 ko. Il 6-1 rifilato all'Unione Calcio Bisceglie il 12 settembre è stato il successo più ampio; contro il Barletta è giunta la sconfitta più pesante, per 5-0, il 19 settembre.