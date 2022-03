Eccellenza Puglia, Cafagna colpisce il Corato al fotofinish: il Barletta vince lo scontro diretto e chiude i giochi del girone A

Va al Barletta lo scontro diretto dello stadio Coppi di Ruvo di Puglia, dove al Corato serviva vincere e poi sperare in una combinazione di risultati per riaprire i giochi in ottica primo posto: i biancorossi però hanno avuto la meglio per 1-0 vincendo così il girone A del campionato di Eccellenza. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, dove gli ospiti hanno approcciato bene la partita, la rete che ha deciso la contesa è arrivata in extremis, all'88, con Cafagna che ha punito la difesa neroverde. Il Corato, già matematicamente sicuro del secondo posto, resta fermo a quota 57 punti.