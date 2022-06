Eccellenza Puglia girone A, Corato: tutti i numeri della stagione 2021/2022

Nel doppio duello contro il Sava, ai playoff, si è interrotto il cammino del Corato, che nella stagione regolare ha ottenuto importanti numeri. La squadra neroverde infatti si è piazzata al secondo nel girone A con 61 punti conquistati (19 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). 51 i gol fatti, solo 15 sono quelli incassati.

In casa il Corato ha ottenuto 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre in trasferta sono arrivati 10 successi, 2 pari e un ko; dalla dodicesima alla ventiquattresima giornata è arrivata una striscia di 12 risultati utili consecutivi. La vittoria più ampia è giunta il 3 aprile, contro la Vigor Trani, per 4-0, invece contro l'Unione Calcio Bisceglie la sconfitta più ampia (2-0, il 10 ottobre).