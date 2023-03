Eccellenza Puglia girone A: le partite in programma nella ventitreesima giornata

Piatto ricco per quanto riguarda la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A, in programma domenica 19 marzo. Tuttavia si comincia sostanzialmente sabato 18 marzo (ore 19:00), con il Borgorosso Molfetta che vuole tornare a fare punti nel match casalingo che vedrà come avversario il San Marco.

Interessante il match di domenica tra Corato e Bisceglie, rispettivamente terza e seconda forza del campionato. I neroverdi, reduci dal successo nel derby contro il Borgorosso Molfetta, hanno l'opportunità di agganciare in caso di vittoria proprio i nerazzurro stellati e riaprire definitivamente i giochi per la seconda piazza della graduatoria; la distanza tra le due formazioni al momento è di soli tre punti (46 e 49, rispettivamente). Impegno agevole sulla carta per l'Unione Sportiva Mola, che affronterà in traasferta Il Vigor Trani fanalino di coda: biancazzurri a caccia della tredicesima vittoria stagionale, che consentirebbe l'accesso matematico ai playoff.

Infine, per il Polimnia, in serie positiva da ben otto partite (quattro vittorie e quattro pareggi) c'è l'ostico impegno in casal della capolista Manfredonia.

Eccellenza Puglia, il programma della ventitreesima giornata del girone A