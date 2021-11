Eccellenza pugliese Girone A, Manfredonia-Corato sospesa per nebbia

La gara tra Manfredonia e Corato, valida per la nona giornata del campionato di Eccellenza, è stata sospesa al 25' del primo tempo a causa della scarsa visibilità causata dalla nebbia che ha avvolto lo stadio Comunale di Monte Sant'Angelo. La decisione è arrivata dopo 45' minuti di attesa in cui le condizioni atmosferiche non sono cambiate. I neroverdi, che in panchina hanno portato l'ultimo acquisto, l'esperto centrocampista Alberto Rescio, erano partiti bene confezionato due palle gol prima ad opera di Ianniciello e poi di Di Rito (entrambi pericolosi con un colpo di testa). Da stabilire la data del recupero, si partirà dal 25' della prima frazione e dal risultato di 0-0.