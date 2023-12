Eccellenza Puglia, colpo a centrocampo del Polimnia: firmato Saliou Tirera

Una torre per il centrocampo della Polimnia: è Saliou Tirera, nazionalità senegalese con passaporto francese, nato il 9 gennaio 2001 a Dakar.

Arriva dal Tricarico, Eccellenza lucana. Ha già giocato in Puglia con la maglia del Mola, indossata nella seconda parte della scorsa stagione, iniziata a Terracina, nel Lazio. Alto 192 cm, è arrivato in Italia nel 2019, disputando la serie D nella stagione interrotta anzitempo dalla pandemia e in quella successiva si è trasferito prima all’Isernia e poi alla Bovalinese, nell’Eccellenza molisana.

“Sono una mezzala a cui piace inserirsi - le prime parole del neo calciatore rossoverde - nel centrocampo a tre mi trovo a mio agio. Sono qui per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”. Tirera si sta già allenando da qualche giorno con i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister Muserra per la gara di domenica pomeriggio con la Molfetta Sportiva al “Madonna d’Altomare”.

Fonte: comunicato ufficiale Polimnia