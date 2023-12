Molfetta, rinforzato il pacchetto attaccanti con Gerard Artigas

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gerard Artigas.

Il neo sparlotto, è un attaccante spagnolo classe ’95 proveniente dal Città di Gallipoli, club di Serie D, con il quale in questa prima parte di stagione, ha collezionato 14 presenze e messo a segno 2 reti. Dotato di una buona tecnica di base e di una discreta velocità oltre che di uno spiccato senso del gol, Artigas può tornare sicuramente utile al reparto avanzato della Molfetta Calcio, che spesso in questa stagione, è stato falcidiato da squalifiche ed infortuni.

Il nuovo centravanti della Molfetta Calcio, ha militato in molteplici realtà calcistiche a livello internazionale, accumulando una discreta esperienza. Prima di approdare in Italia infatti, ha militato nell’Inter Club d’Escaldes, squadra della Prima Divisione dell’Andorra, con la quale ha disputato anche i preliminari di Conference League. In carriera, il nuovo puntero biancorosso, ha uno score di circa 245 presenze e 83 reti, nelle squadre nelle quali ha militato. Artigas, ha già conosciuto mister Di Domenico ed il resto del gruppo ma non è potuto scendere in campo contro il Corato, per questioni burocratiche mentre sarà regolarmente a disposizione per il prossimo derby contro il Borgorosso.

Fonte: comunciato ufficiale Molfetta