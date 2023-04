Eccellenza Puglia girone A, per il Corato ci sarà la sfida playoff al Bisceglie

Faccia a faccia contro il Bisceglie per il Corato nel primo turno dei playoff del girone A dell'Eccellenza Pugliese. La ventiseiesima e ultima giornata della stagione regolare ha emesso questo verdetto: i neroverdi sono saliti al terzo posto in classifica a seguito della sconfitta dell'Unione Sportiva Mola per mano dei nerazzurro stellati. Il confronto andrà in scena in casa della seconda classificata, con la vincente che affronterà il Manfredonia già sicuro dell'accesso alla fase successiva.