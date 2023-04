Eccellenza Puglia girone A: playoff al via il 30 aprile

I playoff del campionato di Eccellenza pugliese prenderanno il via domenica 30 aprile. Dopo un weekend di riposo prenderanno le ostilità della postseason, nella quale c'è in palio un posto per la Serie D. Per quanto riguarda il girone A, a sfidarsi saranno Bisceglie e Corato allo stadio Ventura (ore 16:30); la vincente di questo confronto se la vedrà poi con il Manfredonia, che ha passato di fatto il primo turno grazie al distacco dalla quarta in classifica della regular season (i foggiani sono distanti ben 16 punti dall'Unione Sportiva Mola).