Eccellenza Puglia girone A: si torna in campo il 16 aprile per l'ultima giornata

Nella settimana che porta alla Pasqua il campionato di Eccellenza osserverà un turno di riposo. Il ritorno in campo è previsto per domenica 16 aprile, quando verrà disputata l'ultima giornata dei due gironi. Nel raggruppamento A resta in bilico la disputa dei playoff: tutto dipenderà dal divario finale tra il Manfredonia capolista e il Bisceglie, che deve essere inferiore a dieci punti; Unione Sportiva Mola e Corato invece si giocheranno il terzo posto, l'ultimo valevole per gli eventuali spareggi.

Questi i risultati delle squadre baresi nella venticinquesima giornata:

Borgorosso Molfetta-Unione Sportiva Mola 0-1 [Palmisano al 58']

Corato-Polimnia 3-3 [Roncone (P), Suriano (C), D'Amico (P), Suriano (C), Suriano (C), Roncone (P)]

Manduria-Arboris Belli 4-0 [D'Ettorre al 20, Pignataro al 56', Cavaliere al 90', Cavaliere al 94']

Di seguito la classifica attuale del girone A: