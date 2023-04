Eccellenza Puglia girone A, venticinquesima giornata: Corato e Unione Sportiva Mola a caccia di un posto playoff. La situazione

Penultimo appuntamento della regular season del campionato di Eccellenza pugliese, girone A: domenica 2 aprile potrebbero decidersi in maniera quasi definitiva gli equilibri in vista dei playoff, che tuttavia potrebbero anche non andare in scena, come prevede una parte del regolamento.

Tutto dipende dallo scarto tra la prima e la seconda in classifica: se il divario al termine torneo sarà di almeno dieci punti, la capolista andrà ad affrontare direttamente la vincente degli spareggi del girone B. Al momento il Manfredonia, sicura del primo posto con 61 punti, ha otto lunghezze di vantaggio sul Bisceglie (53), chiamato a questo punto a non sbagliare per tenere vive le speranze di postseason; le due compagini affronteranno rispettivamente il Real Siti e l'Unione Calcio Bisceglie.

Lo stesso Manfredonia in ogni caso non giocherà il primo turno, visto che ha ben tredici punti di vantaggio sull'Unione Sportiva Mola quarto in classifica a 48 punti. I biancazzurri dunque devono sperare di superare il Corato, in avanti per due punti: le due squadre disputeranno due derby baresi, contro Polimnia e Borgorosso Molfetta.

Eccellenza Puglia, il programma della ventiquattresima giornata del girone A