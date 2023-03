Eccellenza Puglia girone A, ventiquattresima giornata: in palio punti pesanti in vista dei playoff

Mancano tre giornate alla fine della regular season del campionato di Eccellenza, girone A. E i punti ora iniziano ad essere pesanti, soprattutto per le prospettive dei playoff: come da regolamento agli spareggi hanno accesso le prime quattro classificate, a patto che non ci siano più di dieci punti di distacco tra la capolista e la seconda, inoltre se tra la prima e la quarta o tra la seconda e la terza c'è un divario di almeno sette punti, si qualificherà la squadra meglio piazzata in classifica. Il Manfredonia ha un vantaggio di otto punti sul Bisceglie e ben tredici sull'Unione Sportiva Mola quarto: quindi i foggiani al momento sono virtualmente nellla finale del girone ma, se la forbice tra loro e il Bisceglie dovesse diventare più ampia, i playoff non si disputerebbero e il Manfredonia andrebbe così ad affrontare direttamente la finalista del girone B.

La situazione in termini di punti è la seguente. Manfredonia a quota 58, Bisceglie 50, Corato 47, Unione Sportiva Mola 45. Quindi diventa già fonamentale la venitquattresima giornata di campionato, in programma domenica 26 marzo. La capolista se la giocherà in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, mentre il Polimnia ospiterà proprio il Bisceglie; il Corato è chiamato a consolidare il pass playoff in casa del San Marco, l'Unione Sportiva Mola invece spera di scalare posizioni conquistando punti importanti contro l'Orta Nova. Per quanto riguarda l'altra formazione barese del raggruppamento, il Borgorosso Molfetta, è previsto un confronto in casa del San Severo.

Eccellenza Puglia, il programma della ventiquattresima giornata del girone A