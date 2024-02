La Virtus Mola Calcio comunica di aver sollevato Giulio Daleno dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per l'impegno e la serietà dimostrati alla guida della squadra che, a cominciare dalla seduta di allenamento in programma domani pomeriggio, sarà riaffidata a Mr Massimiliano Tangorra, che aveva guidato la squadra sino alla 13^ giornata del girone di andata.

Eccellenza Puglia, svolta in panchina per la Virtus Mola: esonerato Daleno, in panchina torna Tangorra