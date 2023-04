Eccellenza Puglia girone B: Arboris Belli, ecco la data dello spareggio salvezza contro il Ginosa

Squadra in casa

La postseason del campionato di Eccellenza prenderà il via ufficialmente domenica 30 aprile, quando andranno in scena i playoff e i playout, Gli spareggi salvezza però si giocheranno solo nel girone B, visto che nel raggruppamento A il Real Siti ha chiuso la stagione regolare con 12 punti di distacco dal Foggia Incedit, la penultima classificata.

L'Arboris Belli dunque affronterà il Ginosa tra le mura amiche, per ottenere la permanenza in categoria: il calcio d'inizio è fissato per le ore 16:30.